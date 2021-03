I programmi di Maria De Filippi non andranno in onda giovedì 18 marzo: ecco perché (Di martedì 16 marzo 2021) Stop ai programmi di Maria De Filippi previsti nel palinsesto di giovedì 18 marzo. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito. È ormai passato circa un anno dall’inizio della pandemia e dal primo lockdown, che ha segnato in modo drastico le nostre vite. Indelebili rimarranno nella nostra memoria le immagini dei carri armati che, da Bergamo, portavano le salme delle vittime di covid-19 dal cimitero verso i forni crematori di altre regioni. Immagini che non vorremmo più rivedere, ma dobbiamo ricordare. ecco perché il 18 marzo è stata istituita la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ed ecco perché i programmi di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne e Amici, non ... Leggi su trendit (Di martedì 16 marzo 2021) Stop aidiDeprevisti nel palinsesto di18. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito. È ormai passato circa un anno dall’inizio della pandemia e dal primo lockdown, che ha segnato in modo drastico le nostre vite. Indelebili rimarranno nella nostra memoria le immagini dei carri armati che, da Bergamo, portavano le salme delle vittime di covid-19 dal cimitero verso i forni crematori di altre regioni. Immagini che non vorremmo più rivedere, ma dobbiamo ricordare.il 18è stata istituita la Giornata Nazionale per le vittime del Covid eddiDe, ovvero Uomini e Donne e Amici, non ...

Advertising

davidemaggio : BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - sangiulia_vibes : @aJ8NKHgJUIVsuTX Perchè è la giornata della memoria per le vittime di Covid. Dato che i programmi di Maria sono reg… - pazzediamici : @deddysposamigr1 diceva tipo che il giovedì non sarebbero andati in onda i programmi di maria de filippi, però a st… - Flaxgiugiulola : Perché Giovedì non dovrebbero esserci i programmi di Maria?! ?? #AMICI20 - sangiulia_vibes : ??SCOOP: GIOVEDÌ 18 MARZO I PROGRAMMI DI MARIA NON ANDRANNO IN ONDA?? (salvo notizie dell'ultima ora) #Amici20 #AMICI20 #sangiulia -