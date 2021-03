Gf Vip 2 | Ivana Mrazova e Luca Onestini mettono a tacere i rumor sulla loro crisi

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 marzo 2021), coppia nata al Gf Vip 2, sono più innamorati che mai. Da tempo le voci che circolavano sul web avevano ipotizzato un allontanamento tra i due ed addirittura una rottura. Oggi,ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, smentendo definitivamente ladella coppia. Le foto la ritraggono insieme a, la prima in un dolce bacio e la seconda in un romantico sguardo, è accompagnata dalla seguente didascalia: Siamo tornati. E da oggi racconteremo una storia d’amore che vi vedrà tutti coinvolti. Io esiamo stati scelti per rappresentare l’Italia nel progetto internazionale “Wonderful Days”. Abbiamo il compito di raccontare l’amore come lo viviamo noi. Nelle prossime settimane seguite le nostre storie, ...