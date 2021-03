Escalante: 'Con il Bayern possiamo ancora giocarcela' (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA - Gonzalo Escalante carica la Lazio in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. In conferenza stampa, l'argentino, ha parlato insieme al tecnico Simone Inzaghi :... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA - Gonzalocarica la Lazio in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro ilMonaco. In conferenza stampa, l'argentino, ha parlato insieme al tecnico Simone Inzaghi :...

Advertising

sportli26181512 : Escalante: 'Con il Bayern possiamo ancora giocarcela': Il centrocampista della Lazio, in conferenza, crede nella fo… - vocelaziale : ??FORMELLO?? #Inzaghi cambia:?? #Musacchio supera #Patric?? A centrocampo #Escalante farà riposare #Leiva??… - Moody31045846 : RT @ndl00: #Lazio, #Inzaghi conferma le indiscrezioni di ieri: chance per #Musacchio al fianco di #Acerbi e #Radu. #Marusic e #Fares sugli… - ndl00 : #Lazio, #Inzaghi conferma le indiscrezioni di ieri: chance per #Musacchio al fianco di #Acerbi e #Radu. #Marusic e… - AlessioBuzzanca : @stivmeccuin @sergeeej21 Secondo me viste le condizioni attuali di Leiva, Ciro e Correa, quando giochi con squadre… -