Ecco la Alpine A480 che correrà nella classe Hypercar del WEC (Di martedì 16 marzo 2021) Il marchio francese Alpine ha presentato ufficialmente la vettura iscritta alla classe Hypercar del WEC 2021. Nonostante la partecipazione assieme alle LMH di Toyota e Glickenhaus, Alpine gareggerà con una ex Rebellion R13 di categoria LMP1 appositamente rebrandizzata. La casa di proprietà della Renault però non teme rivali, e anzi cercherà di dare il massimo per provare a battere la concorrenza. Nel frattempo, diamo un’occhiata più da vicino alla monoposto del team transalpino. Alpine Hypercar WEC, i dettagli della presentazione Gilles Gautherot è la persona scelta per aprire la presentazione della nuova vettura Alpine per il WEC 2021. Subito seguono i messaggi di Luca De Meo, CEO Renault, e quello del CEO Alpine, Laurent Rossi. Successivamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il marchio franceseha presentato ufficialmente la vettura iscritta alladel WEC 2021. Nonostante la partecipazione assieme alle LMH di Toyota e Glickenhaus,gareggerà con una ex Rebellion R13 di categoria LMP1 appositamente rebrandizzata. La casa di proprietà della Renault però non teme rivali, e anzi cercherà di dare il massimo per provare a battere la concorrenza. Nel frattempo, diamo un’occhiata più da vicino alla monoposto del team transalpino.WEC, i dettagli della presentazione Gilles Gautherot è la persona scelta per aprire la presentazione della nuova vetturaper il WEC 2021. Subito seguono i messaggi di Luca De Meo, CEO Renault, e quello del CEO, Laurent Rossi. Successivamente ...

