Duplice femminicidio di Massafra | trovato il cadavere dell’uomo Aveva ucciso in casa la moglie e la suocera

(Di martedì 16 marzo 2021) Ildi Antonio Granata è stato rinvenuto dai carabinieri in agro di Palagiano. Il 61enne diera ricercato per averein, sgozzandole, laCarolina Bruno di 65 anni e laLorenza Carano, di 91 anni. Lo stesso Antonio Granata, subito dopo ilomicidio,telefonato ai carabinieri (e forse ad un parente nel Lazio) per comunicare l’intento suicida. L'articolodiil inlae la ...

Ha ucciso moglie e suocera. Le avrebbe colpite con vari fendenti e poi sarebbe fuggito.in provincia di Taranto. Due donne, madre e figlia, sono state trovate senza vita nella loro casa, a Massafra. Ad ucciderle il marito della figlia, un giardiniere del posto, ...Ilsi è consumato a Massafra, nel Tarantino. Il ricercato è Antonio Granata, 61 anni, che si occupa di potature di alberi e piante e non ha precedenti penali. Quando sono ...Antonio Granata, 61enne, omicida reo confesso, è stato rintracciato impiccato, ormai privo di vita in un agro di Palagiano.Il cadavere di Antonio Granata è stato rinvenuto dai carabinieri. Il 61enne di Massafra era ricercato per avere ucciso in casa, sgozzandole, la moglie Carolina Bruno di 65 anni e la suocera Lorenza Ca ...