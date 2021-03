“Con stop AstraZeneca 200mila vaccinazioni in meno” (Di martedì 16 marzo 2021) “200.000 vaccinazioni in meno a causa della sospensione di AstraZeneca in Italia”: ora abbiamo il numero esatto di quanto costerà in termini numerici lo stop al vaccino di Oxford nel nostro Paese. A rivelarlo sono fonti di Palazzo Chigi, in seguito a un confronto col commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Un numero importante ma che – precisano da Palazzo Chigi – “dovrebbe essere riassorbito in circa due settimane”. “A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, nella giornata odierna sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. La durata della sospensione è stimabile in quattro giorni complessivi, fino al pronunciamento dell’Ema e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “200.000ina causa della sospensione diin Italia”: ora abbiamo il numero esatto di quanto costerà in termini numerici loal vaccino di Oxford nel nostro Paese. A rivelarlo sono fonti di Palazzo Chigi, in seguito a un confronto col commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Un numero importante ma che – precisano da Palazzo Chigi – “dovrebbe essere riassorbito in circa due settimane”. “A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni del vaccino, nella giornata odierna sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. La durata della sospensione è stimabile in quattro giorni complessivi, fino al pronunciamento dell’Ema e ...

Advertising

stanzaselvaggia : Chi ha fermato AstraZeneca? L’Aifa ha deciso da sola con l’ok di Draghi e Speranza. Le ragioni dietro il blocco ris… - fanpage : 'Con la decisione di uno stop precauzionale alla somministrazione del vaccino #AstraZeneca, i leader di Germania, I… - fattoquotidiano : Vaccini, Von der Leyen dopo lo stop ad Astrazeneca: “Accordo con Pfizer per anticipo di 10 milioni di dosi entro gi… - giuliachimi : RT @FulvioPaglia: Telefonata Draghi-Macron: con l'ok dell'Ema dal 18 riprendono le vaccinazioni con Astrazeneca. Ma l'Ema non ha mai avanza… - mrcrto : RT @AmbrosinoSalva3: Siamo completamente fuori argomento, stanno facendo passare lo scetticismo della gente come la motivazione dello stop… -