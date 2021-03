Citroën C4 - A listino la versione BlueHDi 110

Advertising

Happy4Trigger : @stefanoa99 @indiepatico Ve devo confessa una cosa: io posseggo una citroen. (non me dite che e' una merda, lo so,… -

Ultime Notizie dalla rete : Citroën listino

Citroen C - Zero (2010) aveva un prezzo didi 30mila euro che veniva però scontato dalla casa di ben 12.000 euro, portandolo quindi a 18.890 euro. Un valore decisamente elevato per la ...Di seguito alleghiamo tutti il, con le versioni e i prezzi degli optional.Opel Mokka 03.2021 by Massimiliano Zocchi on Scribd