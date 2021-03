Cercare la lite con altro automobilista può costare caro (Di martedì 16 marzo 2021) Lorenzo Sozio - Il GIP di Modena: rallentare la corsa o schiacciare altra automobile verso il guardrail è tentativo di violenza privata. Leggi su studiocataldi (Di martedì 16 marzo 2021) Lorenzo Sozio - Il GIP di Modena: rallentare la corsa o schiacciare altra automobile verso il guardrail è tentativo di violenza privata.

