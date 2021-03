Cavani al Boca Juniors? Rojo conferma: «Ho parlato con lui» (Di martedì 16 marzo 2021) Marcos Rojo ha parlato della possibilità di vedere Edinson Cavani al Boca Juniors Marcos Rojo, ex difensore del Manchester United e ora al Boca Juniors, ai microfoni di TNT Sports ha parlato della possibilità di vedere Edinson Cavani con la maglia degli Xeneizes. «Ho parlato con lui. Ci ho giocato per un po’, siamo stati insieme circa quattro o cinque mesi. Cavani è assolutamente un grande professionista e credo che se raggiungesse il calcio argentino sarebbe una stella. Penso che il suo arrivo farebbe molto bene al calcio argentino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Marcoshadella possibilità di vedere EdinsonalMarcos, ex difensore del Manchester United e ora al, ai microfoni di TNT Sports hadella possibilità di vedere Edinsoncon la maglia degli Xeneizes. «Hocon lui. Ci ho giocato per un po’, siamo stati insieme circa quattro o cinque mesi.è assolutamente un grande professionista e credo che se raggiungesse il calcio argentino sarebbe una stella. Penso che il suo arrivo farebbe molto bene al calcio argentino». Leggi su Calcionews24.com

