Caos AstraZeneca, incognita ritardi e campagna vaccinale a rischio: Draghi nei guai (Di martedì 16 marzo 2021) La parola d'ordine è non alimentare allarmismi. Più facile a dirsi che a farsi perchè le notizie arrivate nella giornata di ieri sono una vera e propria bomba mediatica che rischia di impattare, con severe conseguenze, sulla campagna vaccinale nel nostro Paese che già procede a rilento. Decisamente una pessima notizia per l'esecutivo guidato da Draghi che punta proprio sullo sprint in primavera per mettere al sicuro l'80% della popolazione entro fine settembre. Questo, almeno il programma in teoria, destinato però a scontrarsi ben presto con una realtà decisamente più complicata. E' deflagrata come una bomba, la decisione di sospendere in via precauzionale l'uso del vaccino AstraZeneca in Italia, Germania e Francia. Nella serata di ieri anche la Spagna ha deciso la sospensione per 15 giorni. Un passaggio sofferto ma ...

