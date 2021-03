Cambia il Comitato tecnico scientifico: 12 membri contro i 24 attuali e Locatelli diventa presidente. Entra il presidente dell’Aifa Palù (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’addio di Agostino Miozzo, Cambia la composizione del Comitato tecnico scientifico. Sarà composto da 12 membri contro i 24 attuali e il nuovo coordinatore sarà il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. E’ quanto stabilirà un’ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, d’intesa con la presidenza del Consiglio. La decisione è stata presa “in relazione alla nuova fase dell’emergenza” e considerata “l’accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale“, che hanno reso necessario “razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche mediante la riduzione del numero dei componenti”. Nel nuovo Comitato saranno presenti non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’addio di Agostino Miozzo,la composizione del. Sarà composto da 12i 24e il nuovo coordinatore sarà ildel Consiglio superiore di sanità Franco. E’ quanto stabilirà un’ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, d’intesa con la presidenza del Consiglio. La decisione è stata presa “in relazione alla nuova fase dell’emergenza” e considerata “l’accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale“, che hanno reso necessario “razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche mediante la riduzione del numero dei componenti”. Nel nuovosaranno presenti non ...

