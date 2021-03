AstraZeneca, Speranza: 'Giusto avere cautela, fiducia in Ema'. Anche Svezia e Slovenia sospendono in via precauzionale (Di martedì 16 marzo 2021) C'è grande attesa delle indicazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) sui possibili effetti del vaccino AstraZeneca. Dopo Germania Francia Spagna Portogallo e Italia oggi Anche la Svezia e la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 marzo 2021) C'è grande attesa delle indicazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) sui possibili effetti del vaccino. Dopo Germania Francia Spagna Portogallo e Italia oggilae la ...

Advertising

repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - RaiNews : #Aifa: sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca in #Italia. La decisione è stata assunta dopo un colloqu… - sole24ore : Coronavirus. #Aifa, sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca. In precedenza anche la #Germania aveva pre… - Mania48Mania53 : RT @liliaragnar: Sono giorni che altri paesi hanno bloccato la somministrazione di Astrazeneca, fino a poche ore fa,Draghi, Speranza insist… - RItalia_N : Vaccini, il “becchino” Speranza contro la sospensione di AstraZeneca: “Non si può cambiare marca”: -