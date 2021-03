Villetta in fiamme, paura a Monteforte Irpino (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi 15 marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una Villetta residenziale di via Nazionale. Il pronto intervento di due squadre ha permesso di spegnere le fiamme localizzate in un locale a piano terra e di evitare che le stesse si propagassero ad altri ambienti. Nel momento in cui si è verificato l’accaduto il proprietario era assente, quindi non si sono registrate persone coinvolte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi 15 marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a, per un incendio che si è sviluppato all’interno di unaresidenziale di via Nazionale. Il pronto intervento di due squadre ha permesso di spegnere lelocalizzate in un locale a piano terra e di evitare che le stesse si propagassero ad altri ambienti. Nel momento in cui si è verificato l’accaduto il proprietario era assente, quindi non si sono registrate persone coinvolte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

