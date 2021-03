Vaccino AstraZeneca | Aifa decide la sospensione precauzionale in tutta Italia

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenziana del farmaco () ha deciso e comunicato in questi ultimi minuti di estendere in viae temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale.sospendeLa decisione arriva dopo quella adottata anche da altri Paese europei. Qualche ora fa era stata la Germania a sospendere l’uso delcovid-19. Sul sito dell’si legge: “L’ha deciso di estendere in via del tuttoe temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo delCovid19 su ...

Lo stop in Germania leggi anche Covid, Aifa ferma AstraZeneca in Italia in via precauzionale 'Conosciamo la portata di questa decisione che non è stata presa a cuor leggero. Ma è una ...' I carabinieri del Nas, su disposizione ...