Tosca e il coraggio di confessare | lo sfogo sul tragico dramma personale

Leggi su kronic

(Di lunedì 15 marzo 2021) Recentementeè stata ospite in un programma televisivo, in cui si è affrontato un tema importante come quello dei disturbi alimentari(Instagram)TizianaDonati, nota al pubblico semplicemente come, è una cantante e attrice italiana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata proprio a teatro. Dopo aver recitato in alcune commedie, un giorno venne notata in un bar da Renzo Arbore, il quale intuì il suo potenziale canoro. Il cantautore così decise di portarla nel programma che al tempo lui stesso conduceva al fianco del comico Lino Banfi, “Il caso Sanremo”. Nei primi anni novanta la cantante inizia ad incrementare la sua fama. Nel 1992 infatti pubblica il suo primo album e, nello stesso periodo, partecipa al Festival della canzone italiana nella sezione dedicata agli ...