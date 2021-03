“Topi d’auto” sorpresi dai carabinieri con arnesi per lo scasso e scanner per disturbare le frequenze delle chiusure centralizzate delle auto. Due in manette (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso due “Topi d’auto” in azione sul Lungotevere Dante. I militari, in transito in quel tratto di strada, hanno notato due persone che, alla loro vista, si sono velocemente date alla fuga dopo aver brevemente armeggiato nei pressi di un furgone parcheggiato. I carabinieri si sono messi alle calcagna dei fuggitivi, riuscendo a fermarli dopo pochi metri: si tratta di due cittadini cileni di 45 e 51 anni già conosciuti alle forze dell’ordine e nella Capitale senza fissa dimora, trovati in possesso di arnesi per lo scasso e di uno scanner, apparecchio utile a disturbare i segnali radio delle chiusure ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel pomeriggio di ieri, idel Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso due “” in azione sul Lungotevere Dante. I militari, in transito in quel tratto di strada, hanno notato due persone che, alla loro vista, si sono velocemente date alla fuga dopo aver brevemente armeggiato nei pressi di un furgone parcheggiato. Isi sono messi alle calcagna dei fuggitivi, riuscendo a fermarli dopo pochi metri: si tratta di due cittadini cileni di 45 e 51 anni già conosciuti alle forze dell’ordine e nella Capitale senza fissa dimora, trovati in possesso diper loe di uno, apparecchio utile ai segnali radio...

zazoomblog : Roma topi d’auto sorpresi sul Lungotevere dai Carabinieri: avevano messo nel mirino un furgone - #d’auto #sorpresi… - CorriereCitta : Roma, topi d’auto sorpresi sul Lungotevere dai Carabinieri: avevano messo nel mirino un furgone - elenaricci1491 : “Topi d’auto” sorpresi dai #carabinieri con arnesi per lo scasso e scanner per disturbare le frequenze delle chiusu… - forzearmatenews : “Topi d’auto” sorpresi dai #carabinieri con arnesi per lo scasso e scanner per disturbare le frequenze delle chiusu… - LoJackItalia : La Repubblica | Furti, la pandemia non ferma i topi d’auto #lojackitalia #osservatorio #suv #furtiauto #2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Topi d’auto READ 30 Le Migliori Recensioni Di Garmin Etrex 30X Testato Formula1Passion.it