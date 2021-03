Tirreno-Adriatico 2021, Wout Van Aert: “Ganna è un grande cronoman, ma domani darò tutto quello che ho per vincere” (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo una due giorni in cui ha dato tutto per tenere testa a Tadej Pogacar, Wout Van Aert ha potuto respirare un attimo nell’odierna sesta frazione della Tirreno-Adriatico 2021. Il fuoriclasse fiammingo, però, sta già pensando a domani, quando si terrà l’ultima frazione della Corsa dei due Mari, vale a dire la classica cronometro di San Benedetto del Tronto. Il tre volte campione del mondo di ciclocross, sulla carta, è il rivale più insidioso del grande favorito Filippo Ganna. Van Aert è il vicecampione del Mondo in carica della disciplina e, sul passo, è uno dei pochi che può realmente tenere testa al fuoriclasse della Ineos. La distanza della prova, molto contenuta, però, favorisce un inseguitore come l’azzurro, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo una due giorni in cui ha datoper tenere testa a Tadej Pogacar,Vanha potuto respirare un attimo nell’odierna sesta frazione della. Il fuoriclasse fiammingo, però, sta già pensando a, quando si terrà l’ultima frazione della Corsa dei due Mari, vale a dire la classica cronometro di San Benedetto del Tronto. Il tre volte campione del mondo di ciclocross, sulla carta, è il rivale più insidioso delfavorito Filippo. Vanè il vicecampione del Mondo in carica della disciplina e, sul passo, è uno dei pochi che può realmente tenere testa al fuoriclasse della Ineos. La distanza della prova, molto contenuta, però, favorisce un inseguitore come l’azzurro, il ...

