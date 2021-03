Scatta la maxi Zona rossa: coinvolte 10 Regioni e Trento (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Scatta la Zona rossa per 10 Regioni e la Provincia di Trento. Il resto dell’Italia tutta in arancio, fatta eccezi9one per la sardegna, che resta in Zona bianca. E’ iniziato alla mezzanotte il lockdown di Pasqua, con misure destinate a restare in vigore sino al 6 aprile, salvo le diverse regole previste per i giorni festivi, che saranno comunque in rosso, ma con un margine di libertà per le visite. Scattati questa mattina i controlli su strade ed autostrade, con posti di blocco anche ai caselli. Attenzione anche a porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Anche in città previsti controlli a campione su pedoni e veicoli, ma non passeranno in second’ordine parchi, laghi e litorali. Dal Viminale si apprende che, in un anno di pandemia, dall’11 marzo 2020, sono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –laper 10e la Provincia di. Il resto dell’Italia tutta in arancio, fatta eccezi9one per la sardegna, che resta inbianca. E’ iniziato alla mezzanotte il lockdown di Pasqua, con misure destinate a restare in vigore sino al 6 aprile, salvo le diverse regole previste per i giorni festivi, che saranno comunque in rosso, ma con un margine di libertà per le visite.ti questa mattina i controlli su strade ed autostrade, con posti di blocco anche ai caselli. Attenzione anche a porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Anche in città previsti controlli a campione su pedoni e veicoli, ma non passeranno in second’ordine parchi, laghi e litorali. Dal Viminale si apprende che, in un anno di pandemia, dall’11 marzo 2020, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Scatta maxi Senza patente alla guida di un camion sequestrato: scatta una maxi multa Alla guida di un camion senza la patente, e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, per mancanza di polizza assicurativa. Per un trentaquattrenne di Porto Empedocle è scattata una maxi sanzione da 6 mila euro, mentre il camion è stato nuovamente sequestrato ai fini della confisca. E' successo lungo la strada statale 115, in territorio empedoclino. I poliziotti del Commissariato ...

Scatta la maxi Zona rossa: coinvolte 10 Regioni e Trento QuiFinanza Scatta la maxi Zona rossa: coinvolte 10 Regioni e Trento Lockdown generalizzato preceduto da affollamenti in molte città. A scuola scatta la DAD per 7 milioni di studenti ...

