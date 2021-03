Russia, Alexei Navalny scrive un post di denuncia dal carcere: «Mi trovo in un campo di concentramento» (Di lunedì 15 marzo 2021) «Un campo di concentramento a 100 chilometri da Mosca». Così Alexei Navalny definisce il luogo in cui è recluso. L’oppositore di Vladimir Putin deve scontare due anni e otto mesi di carcere per una condanna del 2014. «Devo ammettere che il sistema carcerario russo è riuscito a sorprendermi. Non potevo immaginare che fosse possibile organizzare un vero campo di concentramento a 100 chilometri da Mosca», scrive Navalny su Instagram pubblicando una sua foto col cranio rasato. Navalny non denuncia maltrattamenti. Anzi spiega che le persone che lavorano nel carcere sono «amichevoli e cordiali». Il punto è «la routine, il quotidiano, l’osservanza letterale di regole infinite. Telecamere ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) «Undia 100 chilometri da Mosca». Cosìdefinisce il luogo in cui è recluso. L’oppositore di Vladimir Putin deve scontare due anni e otto mesi diper una condanna del 2014. «Devo ammettere che il sistema carcerario russo è riuscito a sorprendermi. Non potevo immaginare che fosse possibile organizzare un verodia 100 chilometri da Mosca»,su Instagram pubblicando una sua foto col cranio rasato.nonmaltrattamenti. Anzi spiega che le persone che lavorano nelsono «amichevoli e cordiali». Il punto è «la routine, il quotidiano, l’osservanza letterale di regole infinite. Telecamere ...

