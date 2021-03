Roma tra arbitraggi, Lega e caso Diawara: è scontro totale (Di lunedì 15 marzo 2021) PARMA - Fonseca protesta per gli arbitraggi, la società si lamenta delle variazioni di calendario, l'avvocato spera nella restituzione del punto di Verona. La Roma è agguerrita su tutti i fronti. Non ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) PARMA - Fonseca protesta per gli, la società si lamenta delle variazioni di calendario, l'avvocato spera nella restituzione del punto di Verona. Laè agguerrita su tutti i fronti. Non ...

Roma tra arbitraggi, Lega e caso Diawara: è scontro totale PARMA - Fonseca protesta per gli arbitraggi, la società si lamenta delle variazioni di calendario, l'avvocato spera nella restituzione del punto di Verona. La Roma è agguerrita su tutti i fronti. Non si sente rispettata, né in campo per la gestione dei calci di rigore e per l'applicazione bislacca del protocollo Var, né fuori, per la vicenda ormai nota del ...

Caso Juve-Napoli, i malumori della Roma e la risposta della Lega Serie A Continua a tenere banco a margine della vittoria del Napoli a San Siro che rilancia prepotentemente gli azzurri nella corsa alla Champions la polemica relativa all'ulteriore rinvio di Juventus-Napoli ...

