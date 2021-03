"Resta il problema consegna...". Il piano Figliuolo è sotto accusa (Di lunedì 15 marzo 2021) Luca Sablone Il presidente Cartabellotta invita a rassicurare su AstraZeneca: "Non va confuso il nesso causa-effetto con un nesso di carattere temporale". E boccia l'Rt: "Non è molto efficace per valutare la situazione" Il governo è pronto ad accelerare sul fronte dei vaccini. Nel fine della scorsa settimana è stato presentato il nuovo piano per arrivare a un'immunità dell'80% entro gli ultimi giorni di settembre. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo ha detto a chiare lettere che verrà coinvolto l'intero sistema Paese così da uscire presto dall'emergenza pandemica e tornare alla normalità. Uno scenario auspicabile ovviamente, che si spera di poter raggiungere grazie alle 500mila somministrazioni quotidiane che entreranno a pieno regime dal mese di aprile. Ma dalla Fondazione Gimbe avvertono che nella strategia del nuovo commissario ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Luca Sablone Il presidente Cartabellotta invita a rassicurare su AstraZeneca: "Non va confuso il nesso causa-effetto con un nesso di carattere temporale". E boccia l'Rt: "Non è molto efficace per valutare la situazione" Il governo è pronto ad accelerare sul fronte dei vaccini. Nel fine della scorsa settimana è stato presentato il nuovoper arrivare a un'immunità dell'80% entro gli ultimi giorni di settembre. Il commissario Francesco Paoloha detto a chiare lettere che verrà coinvolto l'intero sistema Paese così da uscire presto dall'emergenza pandemica e tornare alla normalità. Uno scenario auspicabile ovviamente, che si spera di poter raggiungere grazie alle 500mila somministrazioni quotidiane che entreranno a pieno regime dal mese di aprile. Ma dalla Fondazione Gimbe avvertono che nella strategia del nuovo commissario ...

