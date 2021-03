Raoul Casadei: età, carriera e causa della morte del re del liscio (Di lunedì 15 marzo 2021) Raoul Casadei, il re del liscio, è morto ad 83 anni lo scorso sabato a Cesena dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Non ci saranno funerali, non solo per volere delle restrizioni, nel rispetto della volontà di Casadei che ha sempre chiesto di essere ricordato ballando. Raoul Casadei, nasce a Gatteo il 15 agosto del 1937, e dopo essersi diplomato alle magistrali insegna per circa diciassette anni. Appassionato di musica sin dall’età di sedici anni, dopo che lo zio Aurelio Casadei, detto Secondo,direttore d’orchestra di liscio gli regalò una chitarra. Alla fine degli anni ‘50 Raoul Casadei decise di partecipare agli spettacoli dell’orchestra che venne rinominata ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 marzo 2021), il re del, è morto ad 83 anni lo scorso sabato a Cesena dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Non ci saranno funerali, non solo per volere delle restrizioni, nel rispettovolontà diche ha sempre chiesto di essere ricordato ballando., nasce a Gatteo il 15 agosto del 1937, e dopo essersi diplomato alle magistrali insegna per circa diciassette anni. Appassionato di musica sin dall’età di sedici anni, dopo che lo zio Aurelio, detto Secondo,direttore d’orchestra digli regalò una chitarra. Alla fine degli anni ‘50decise di partecipare agli spettacoli dell’orchestra che venne rinominata ...

