Quando la voce è donna | parla Divertito portavoce del ministro Cingolani

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Sono nata in un luogo molto inquinato, da qui la mia passione per le tematiche ambientali, tradotta poi nel lavoro di giornalista”. Stefania Divertito, 45 anni, racconta all’Agenzia Dire il suo ‘viaggio’ nel mondo della comunicazione, fino al suo ultimo incarico di portavoce e capo ufficio stampa del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Laureata in Scienze Politiche e da più di vent’anni giornalista, redattrice e responsabile delle pagine di ‘Metro’, e poi con l’inchiesta sull’uranio impoverito, vincitrice del premio ‘Cronista dell’anno nel 2004’. Autrice di numerosi libri, il primo ‘Amianto, storia di un serial killer’, ha poi collaborato con l’Espresso, Left, Il Fatto, e Vanity Fair. Un denso curriculum che le permette ad un certo punto di essere contattata dai 5 Stelle all’opposizione del Governo Renzi.“Arriva l’inaspettato e ho iniziato a lavorare attivamente nelle commissioni parlamentari, preparando dossier e contribuendo all’osservazione di tematiche ambientali che richiedevano maggiore approfondimento. Così nasce una fitta collaborazione accresciuta dalle relazioni con lobby, gruppi di pressione, associazioni del mio precedente lavoro sul campo. Ho potuto organizzare eventi sui territori, il più rilevante quello a Porto Torres sul reddito energetico e poi ancora le diverse iniziative legate alle vicende degli inceneritori in tutt’Italia”. Quindi, precisa Divertito, “un’azione comunicativa sia conservativa a tutela dell’esistente, che impositiva nella risoluzione dei problemi. Così con il Movimento 5 Stelle ho potuto contribuire attivamente nella costruzione del programma elettorale, da lì è stato naturale proseguire con la nomina di portavoce del ministro Costa nel 2018 con il governo Conte“.

Advertising

RobertoBurioni : Perché questo è il loro solito comportamento. Fregarsene dei pazienti che assumono i loro vaccini quando notizie pr… - francescoprim20 : Quando parliamo insieme, talvolta io sento che la sua voce è l'eco dell'anima mia. Gabriele D'Annunzio - ChiaraBoarini : Penso che tornerò a letto, grazie al cielo oggi avevo preso un giorno di ferie, perché sto messa veramente male. Qu… - protoromantica : RT @salvinimi: Dire #salvinisciacallo non è più reato. Ebbene tutti noi lo avremo detto migliaia di volte anche quando era reato. Perche v… - fajryofshampoo : RT @btaesiria: Il dm sarebbe questo,,, forse è meglio spargere la voce facendo rt e ripostandolo,,, altrimenti mettiamo troppa ansia quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando voce

RADIO DEEJAY

Il cast di The Batman C'è stata quasi una sommossa popolareè stato annunciato il nome di ... Un'altraarrivata dal regista Kevin Smith , che non fa parte del progetto ma è sempre ben ...Mi hai strozzata per rubarmi la'. Poi arriva la rivelazione che un po' fa paura ai fan della ... Hai paura di mefaccio amicizia,amo,rido emi metto a scrivere. Hai ...Un nuovo traguardo per Elle Galleria, che, in accordo con uno studio televisivo e il conduttore Paolo Levorato, darà voce e volto ai suoi artisti, per tutto il mese di marzo. L’iniziativa potrebbe ave ...E’ questo il messaggio mandato oggi dall’associazione Forti Guerriere che insieme al presidente della III Municipalita’, Ivo Poggiani, e al parroco Don Enzo Marzocchi sono andate sotto casa di Ornella ...