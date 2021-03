PSG, rapina in casa dell’argentino Di Maria: sequestrate moglie e figlie (Di lunedì 15 marzo 2021) PSG Di Maria, il calciatore argentino era in campo con la sua squadra mentre dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione sequestrando moglie e figlie Getty imagesBruttissima disavventura per il calciatore argentino del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. L’ex calciatore del Real Madrid, ieri sera, era in campo con la squadra nel match contro il Nantes quando ad un certo punto è stato sostituito dall’allenatore Mauricio Pochettino. La sostituzione, però, è avvenuta non per scelta tecnica ma per ragioni strettamente personali. Nel dettaglio, dei ladri avevano sequestrato moglie e figlie del calciatore mentre stavano attuando una rapina proprio nell’abitazione dell’argentino. Infatti, al momento del cambio, Di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) PSG Di, il calciatore argentino era in campo con la sua squadra mentre dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione sequestrandoGetty imagesBruttissima disavventura per il calciatore argentino del Paris Saint Germain, Angel Di. L’ex calciatore del Real Madrid, ieri sera, era in campo con la squadra nel match contro il Nantes quando ad un certo punto è stato sostituito dall’allenatore Mauricio Pochettino. La sostituzione, però, è avvenuta non per scelta tecnica ma per ragioni strettamente personali. Nel dettaglio, dei ladri avevano sequestratodel calciatore mentre stavano attuando unaproprio nell’abitazione. Infatti, al momento del cambio, Di ...

Advertising

GoalItalia : Di Maria lascia lo stadio durante #PSGNantes Violenta rapina in casa, con la famiglia presente ?? - DiMarzio : #PSG, rapinate le case di #DiMaria e #Marquinhos - MomentiCalcio : #Psg, notte di terrore per #AngelDiMaria: si fa sostituire in campo per scappare a casa dove la famiglia era seques… - DanP7711 : RT @SkySport: Di Maria choc, violenta rapina in casa mentre lui giocava. Presenti i familiari - SkySport : Di Maria choc, violenta rapina in casa mentre lui giocava. Presenti i familiari -