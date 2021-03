Perché una nuova storia letteraria 03 di FEDERICO SANGUINETI (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Arcadia e la storia letteraria Di FEDERICO SANGUINETI Senza dover risalire alla pur imprescindibile storia delle storie letterarie (1969) di Giovanni Getto, la questione storiografica di fondo, che rimane alla base di ogni altra considerazione critica, è evidenziata da Anna Santoro all’interno di un contributo del 1984 dedicato a “un’analisi dello stato socioeconomico delle scrittrici italiane”, dove si osserva che ? se non altro fino al Settecento (cioè prima della Rivoluzione francese) ? non esistono, per le classi dominanti, preclusioni sociali e politiche nei confronti delle letterate. A pochi anni di distanza dalla nascita dell’Accademia dell’Arcadia (1690), Giovanni Mario Crescimbeni (che ne fu cofondatore insieme a Gian Vincenzo Gravina), nella Istoria della volgar poesia ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Arcadia e laDiSenza dover risalire alla pur imprescindibiledelle storie letterarie (1969) di Giovanni Getto, la questione storiografica di fondo, che rimane alla base di ogni altra considerazione critica, è evidenziata da Anna Santoro all’interno di un contributo del 1984 dedicato a “un’analisi dello stato socioeconomico delle scrittrici italiane”, dove si osserva che ? se non altro fino al Settecento (cioè prima della Rivoluzione francese) ? non esistono, per le classi dominanti, preclusioni sociali e politiche nei confronti delle letterate. A pochi anni di distanza dalla nascita dell’Accademia dell’Arcadia (1690), Giovanni Mario Crescimbeni (che ne fu cofondatore insieme a Gian Vincenzo Gravina), nella Idella volgar poesia ...

