Paura a Roma: "Siamo poliziotti" e le svaligiano casa. E' caccia ai rapinatori (Di lunedì 15 marzo 2021) Torna a colpire la banda di rapinatori travestiti da poliziotti. Questa volta il colpo è avvenuto in via di Boccea nella serata di sabato 13 marzo. La rapina e la fuga Attimi di Paura si sono susseguiti nel pomeriggio di sabato 13 marzo, quando tre uomini travestiti da poliziotti si sono introdotti, a via di Boccea, in casa di una donna. Dopo aver forzato una grata sono entrati nell'abitazione e quando la vittima li ha notati chiedendo spiegazioni, i tre si sono dapprima spacciati per dei poliziotti e poi sono entrati in azione. Difatti introdottosi nella casa della vittima, uno dei tre l'ha tenuta sotto controllo, mentre gli altri due svaligiavano completamente la casa. Terminata la rapina i tre si sono dati alla fuga e la vittima ha immediatamente ...

