Multa o denuncia, cosa rischia chi non rispetta le regole in zona Rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) zona Rossa, le sanzioni per chi non rispetta le regole. Dalla Multa alla denuncia: i casi e i costi. Nelle FAQ aggiornate dopo l’approvazione del decreto legge del 12 marzo, una sezione è dedicata alle sanzioni e alle violazioni in zona Rossa. Evidentemente le regole sono valide anche per la zona Arancione, ma qui le regole sono decisamente meno stringenti. In zona Arancione infatti è possibile circolare liberamente nel proprio Comune di appartenenza, quindi incorrere in una sanzione legata agli spostamenti è decisamente difficile. Le regole in zona Rossa e le sanzioni Il discorso invece è decisamente diverso per la ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021), le sanzioni per chi nonle. Dallaalla: i casi e i costi. Nelle FAQ aggiornate dopo l’approvazione del decreto legge del 12 marzo, una sezione è dedicata alle sanzioni e alle violazioni in. Evidentemente lesono valide anche per laArancione, ma qui lesono decisamente meno stringenti. InArancione infatti è possibile circolare liberamente nel proprio Comune di appartenenza, quindi incorrere in una sanzione legata agli spostamenti è decisamente difficile. Leine le sanzioni Il discorso invece è decisamente diverso per la ...

Advertising

V28100620 : @VotersItalia @RiccardoFortin E presentare una denuncia penale in procura contro chi vi ha fatto la multa. Dato che… - HnnIbl1 : @MediasetTgcom24 Ma oltre alla multa e denuncia, mettete il profilo social su twitter dei 27, così che li si possa… - gastu290574 : @_RobertoErre @Meekong2 @UomoRango @mirkonicolino Lo vedete cosa hanno provocato le falsità scritte su quel giornal… - YouTvrs : Positivo al Covid a spasso, denuncia e multa per un 20enne - - Pippo_1 : Coronavirus, escono di casa con l'autocertificazione falsa. Il giudice: 'Non è reato. Il Dpcm è illegittimo' Quindi… -