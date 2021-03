MotoGP, Marc Marquez: “Non escludo di gareggiare nel primo GP a Losail” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 28 marzo il Mondiale 2021 di MotoGP prenderà il via e la domanda é: ci sarà anche Marc Marquez? Dopo essersi sottoposto a Doha al vaccino, lo spagnolo ha parlato dell’opportunità di rientrare in pista già dal primo round iridato sul tracciato di Losail (Qatar). L’iberico, infatti, ha ricevuto il benestare dei medici circa le condizioni del braccio destro infortunato e pertanto vi potrebbe essere un ritorno in grande stile per lui nella classe regina. “Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l’opportunità di vaccinarsi e penso che sia stato un grande lavoro da parte della Dorna. È una cosa su base volontaria e io ho deciso di farlo, ecco perché ho affrontato questo viaggio, così quando verrà il mio momento in Spagna, la mia dose andrà a qualcun altro“, le sue parole a Deportes ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 28 marzo il Mondiale 2021 diprenderà il via e la domanda é: ci sarà anche? Dopo essersi sottoposto a Doha al vaccino, lo spagnolo ha parlato dell’opportunità di rientrare in pista già dalround iridato sul tracciato di(Qatar). L’iberico, infatti, ha ricevuto il benestare dei medici circa le condizioni del braccio destro infortunato e pertanto vi potrebbe essere un ritorno in grande stile per lui nella classe regina. “Tutta la famiglia dellaha avuto l’opportunità di vaccinarsi e penso che sia stato un grande lavoro da parte della Dorna. È una cosa su base volontaria e io ho deciso di farlo, ecco perché ho affrontato questo viaggio, così quando verrà il mio momento in Spagna, la mia dose andrà a qualcun altro“, le sue parole a Deportes ...

