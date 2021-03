Milan, una difesa da inventare: Pioli ha già cambiato 10 coppie centrali (Di lunedì 15 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

realvarriale : 3 punti d'oro per @sscnapoli. #Gattuso espugna San Siro e si rilancia in zona Champions. La sconfitta del @milan la… - annatrieste : Allora vabbè che il Napoli non è il Real Madrid però ci avete un poco sfrantecato la uallera con questo fatto che i… - AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - Nicol35807036 : @Tini97Milan1899 @luk1_m1l4n0 Ma sono due tipi di allenatori differenti. Carletto era più calmo anche da noi, Rino… - MatteoSorrenti : @Naples___ Gollini non mi piace ma sta crescendo, Silvestri è migliorato. Sirigu mi piace dai tempi del Palermo. Do… -