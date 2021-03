Lo smart working per un solo lavoratore dipendente con figli per famiglia (Di lunedì 15 marzo 2021) I benefici con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021 nei casi in cui i figli minori di 16 anni non potranno andare a scuola. Ecco tutte le novità nel ... Leggi su today (Di lunedì 15 marzo 2021) I benefici con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021 nei casi in cui iminori di 16 anni non potranno andare a scuola. Ecco tutte le novità nel ...

Advertising

Daniele_Manca : Smart working, i nomadi digitali scelgono dove lavorare (anche per non pagar le tasse), ?@JattoniDallAsen? ?… - Daniele_Manca : Congedi retribuiti, bonus baby sitter, smart working per figli under 16: le nuove regole, @dianacavalcoli e in edic… - ItaliaViva : @elenabonetti : '290 milioni per congedi parentali, smart working e bonus baby sitting' - SteMas71 : RT @NicoEsp72: Lo smart working cambia il mercato immobiliare: la periferia “vince” sul centro - CorCom - TerrinoniL : Città e smart working: il telelavoro è un alleato della (ri)organizzazione urbana? -