LIVE – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane shock: “A Temptation ho recitato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Pietro Delle Piane esce allo scoperto durante LIVE Non è la D’Urso e lo ammette in diretta: a Temptation Island ha recitato. Ma Barbara D’Urso non ci sta e alla notizia reagisce immediatamente, ecco come. Pietro Delle Piane ha lanciato una bomba negli studi Mediaset: ospite con Antonella Elia a “LIVE – Non è la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 marzo 2021)esce allo scoperto duranteNon è lae lo ammette in diretta: aIsland ha. Ma Barbaranon ci sta e alla notizia reagisce immediatamente, ecco come.ha lanciato una bomba negli studi Mediaset: ospite con Antonella Elia a “– Non è la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - davidemaggio : “Panico” a Live, Delle Piane: «A Temptation ho recitato un ruolo». La conduttrice: «Prendiamo le distanze, non mi… - IlContiAndrea : In 6 ore i #Maneskin fanno il sold out al Mediolanum Forum di Milano (18 dicembre 2021) e raddoppiano il 19 dicembr… - francy04598976 : RT @Danipol1970: Live dalla Riviera del Conero ?? Le foto non sono mie. #zonarossa e #AstraZeneca per ora hanno vinto?? - Jinsymoon : RT @minikiguk: complimenti a noi che siamo riusciti a resistere a più di otto ore di show americano e siamo riusciti anche a non perderci l… -