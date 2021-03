Isola dei Famosi 2021: concorrenti, puntate, location, opinionisti, streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) Tutto sull’Isola dei Famosi 2021: conduttrice, nome dei concorrenti, gli ospinionisti, le puntate previste e come vederla in streaming. L‘Isola dei Famosi 2021 è ufficialmente tornata. Dopo la vittoria di Marco Maddaloni che ha trionfato durante la quattordicesima edizione, l’Isola dei Famosi 2021 va in onda dal 15 marzo, in prima serata su canale 5. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Tutto sull’dei: conduttrice, nome dei, gli ospinionisti, lepreviste e come vederla in. L‘deiè ufficialmente tornata. Dopo la vittoria di Marco Maddaloni che ha trionfato durante la quattordicesima edizione, l’deiva in onda dal 15 marzo, in prima serata su canale 5. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - selishardliquor : RT @memedesima7: ??IMPORTANTE?? Niente # strani! ??SI USERÀ #tzvip e #/isola?? Chiaramente detto da tommy su CH l’altra sera perciò niente #… - jessica_zorzina : RT @memedesima7: ??IMPORTANTE?? Niente # strani! ??SI USERÀ #tzvip e #/isola?? Chiaramente detto da tommy su CH l’altra sera perciò niente #… -