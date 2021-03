Inter, ottavo successo consecutivo nel segno di Lautaro, e ora il rinnovo (Di lunedì 15 marzo 2021) “El Toro” incorna il Toro. E l’Inter vola.Di gol pesanti nell’arco di una stagione se ne contano un numero piuttosto elevato; ieri all’85, contro i granata di Nicola, Lautaro Martinez ne ha firmato uno che ha consegnato alla squadra di Conte l’ottava vittoria di fila in Serie A e 9 punti di vantaggio sul Milan, invariati a fine giornata per il ko incassato dai rossoneri col Napoli. Il Diez del Biscione sembra essersi davvero ritrovato: il rigore procurato e la girata – splendida – di testa su assist di Sanchez che all’85’ ha punito Sirigu, gli vale il secondo MVP stagionale, il sesto dei nerazzurri.Sono 14 le reti all’attivo nel campionato in corso, le stesse totalizzate in tutto il torneo precedente; ma non sono solo i gol a fargli fare la differenza in campo. Il Toro nella trasferta domenicale in Piemonte, è stato brillante sia per Efficienza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) “El Toro” incorna il Toro. E l’vola.Di gol pesanti nell’arco di una stagione se ne contano un numero piuttosto elevato; ieri all’85, contro i granata di Nicola,Martinez ne ha firmato uno che ha consegnato alla squadra di Conte l’ottava vittoria di fila in Serie A e 9 punti di vantaggio sul Milan, invariati a fine giornata per il ko incassato dai rossoneri col Napoli. Il Diez del Biscione sembra essersi davvero ritrovato: il rigore procurato e la girata – splendida – di testa su assist di Sanchez che all’85’ ha punito Sirigu, gli vale il secondo MVP stagionale, il sesto dei nerazzurri.Sono 14 le reti all’attivo nel campionato in corso, le stesse totalizzate in tutto il torneo precedente; ma non sono solo i gol a fargli fare la differenza in campo. Il Toro nella trasferta domenicale in Piemonte, è stato brillante sia per Efficienza ...

