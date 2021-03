(Di lunedì 15 marzo 2021), famiglia di CPU che dovrebbe approdare in successione ad Alder, potrebbe arrivare nel, processo a 10nm big.LITTLE Apprendiamo la notizia tramite videocardz, a quanto pare già spuntano i primi leak inerenti a alla 13ª generazione di processori, ovvero le soluzioni. Fin ad ora le principali notizie circolanti erano inerenti alle soluzioni Alder, ovvero la 12ª generazione di CPU. Di fatto le specifiche delle successive Gen non porteranno però radicali cambiamenti, manterranno lo stesso processo produttivo a 10 nm Enhanced SuperFin, ed il supporto agli standard DDR5 e PCIe 5.0. Scopriamo nell’articolo completo i dettagli. Slide riportata da videocardz Partendo dal settore Desktop, dovremo aspettarci da ...

tuttoteKit : #Intel pronta a presentare le CPU Raptor Lake nel 2022? #RaptorLake #tuttotek - OmniBSolutions : Pronta a tutto: workstation portatile Precision 3560 con ottimizzazione IA, disponibile con processori Intel Core i… -

Ultime Notizie dalla rete : Intel pronta

tuttoteK

... stack software e crittografia completamente omomorfica, Microsoft rappresenterà un partner chiave dinell'accelerare la commercializzazione di questa tecnologia quando sarà, consentendo ...... specialmente da quando ha acquisito gran parte dei brevetti e delle tecnologie sviluppate da...comunque ad essere fortemente ridimensionato) nel momento in cui la casa di Cupertino saràa ...Raptor Lake, famiglia di CPU Intel che dovrebbe approdare in successione ad Alder Lake, potrebbe arrivare nel 2022, sempre a 10nm big.LITTLE.Non mi sento arrivata da nessuna parte, sono pronta a partire per iniziare altri percorsi. Le scelte ti rendono la persona che sei. E se avessi fatto la musicista? Non lo so. So che quando devo fare ...