In Myanmar è strage, 138 manifestanti uccisi: tra loro anche donne e bambini (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, si è dichiarato "sconvolto dall'escalation della violenza in Myanmar, controllato dai militari". Lo ha detto la portavoce delle Nazioni Unite, Stephane ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, si è dichiarato "sconvolto dall'escalation della violenza in, controllato dai militari". Lo ha detto la portavoce delle Nazioni Unite, Stephane ...

Myanmar: strage infinita, aziende cinesi in fiamme Secondo il quotidiano online Myanmar Now oltre ad almeno 59 morti, tra cui un agente, nella giornata di domenica ci sono stati 129 feriti nella sola Yangon: stato il giorno pi sanguinoso finora dalla ...

Strage in Myanmar: 59 vittime negli scontri. Il giorno più sanguinoso dall'inizio delle proteste

ONU: "Sgomenti per violenze in Myanmar"
A un mese e mezzo dal golpe militare in Myanmar non si placano le violenze dei militari verso ... il rischio di censura sulle nuove stragi è elevato. Inoltre, in diversi distretti di Yangon, la città ...

