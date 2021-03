In campo col pallone sotto la maglia per Lara Lugli. "Tuteliamo il diritto alla maternità" (Di lunedì 15 marzo 2021) Le due capitane che si mettono il pallone sotto la maglia e il messaggio è chiaro: la tutela della maternità e la solidarietà a Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta incinta. E’ successo in occasione della finale di Coppa Italia di A2 femminile, con la sfida tra Mondovì e Macerata, ma lo stesso gesto è stato replicato oggi in molti altri palazzetti, coinvolgendo anche le serie maschili: in molti si sono schierati con un pallone sotto la maglia a evocare il ‘pancione’ delle future mamme.L’iniziativa segue la campagna social caratterizzata dall’hashtag #ioloso, lanciata dall’associazione Assist e da Aip, l’associazione italiana pallavolisti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Le due capitane che si mettono illae il messaggio è chiaro: la tutela dellae la solidarietà a, la pvolista citata per danni dsua società dopo essere rimasta incinta. E’ successo in occasione della finale di Coppa Italia di A2 femminile, con la sfida tra Mondovì e Macerata, ma lo stesso gesto è stato replicato oggi in molti altri palazzetti, coinvolgendo anche le serie maschili: in molti si sono schierati con unlaa evocare il ‘pancione’ delle future mamme.L’iniziativa segue la campagna social caratterizzata dall’hashtag #ioloso, lanciata dall’associazione Assist e da Aip, l’associazione italiana pvolisti ...

Volley, atlete in campo col pallone sotto la maglia per Lara Lugli: "La maternità è un diritto"

