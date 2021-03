Il Piemonte blocca AstraZeneca Speranza-Aifa annullano la misura

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Coronavirus in Italia fa paura. Ma a spaventare sono anche le morti in seguito al vaccino. Ieri si è verificato un altro caso, un insegnante di Biella ha perso la vita il giorno dopo aver ricevuto l'iniezione. La Regioneè subito corsa ai ripari, sospendendo la somministrazione del vaccino in questione, non un singolo lotto ma tutti quelli a disposizione. Segui su affaritaliani.it