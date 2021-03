Enrico Letta è il nuovo segretario del PD (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel video con cui si presentava all’Assemblea, Enrico Letta affermava di cercare “verità” e non “unanimità”. Questo primo passaggio può essere sfuggito ai più, ma era molto importante, spiegava che non era alla ricerca di un sostegno di facciata, cosa che purtroppo capita di sovente. Dietro al voto di unanimità si sono nascoste e nascosti per diverso tempo molti, nella Direzione Nazionale come altrove, per poi uscire sparsi sui giornali per attaccare il segretario Nazionale Zingaretti. A cosa serve l’unanimità, quando poi nessuno si sente vincolato a quel voto? E soprattutto, perché votare in un modo se non si è convinti. Per questo l’affermazione di Letta fa chiarezza e ci dice: basta ipocrisie. Nell’intervento di domenica 14 marzo, invece, un discorso di alto profilo politico. Nessuna novità: Enrico ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel video con cui si presentava all’Assemblea,affermava di cercare “verità” e non “unanimità”. Questo primo passaggio può essere sfuggito ai più, ma era molto importante, spiegava che non era alla ricerca di un sostegno di facciata, cosa che purtroppo capita di sovente. Dietro al voto di unanimità si sono nascoste e nascosti per diverso tempo molti, nella Direzione Nazionale come altrove, per poi uscire sparsi sui giornali per attaccare ilNazionale Zingaretti. A cosa serve l’unanimità, quando poi nessuno si sente vincolato a quel voto? E soprattutto, perché votare in un modo se non si è convinti. Per questo l’affermazione difa chiarezza e ci dice: basta ipocrisie. Nell’intervento di domenica 14 marzo, invece, un discorso di alto profilo politico. Nessuna novità:...

