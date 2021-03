Energia | online nuovo numero newsletter Gme

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - È, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, ildelladel Gestore dei Mercati Energetici (Gme). Lasi apre con un intervento di Claudia Checchi e Giuseppe Maggiulli Ref-E sulle prime indicazioni riguardanti la regolazione delle infrastrutture per l'idrogeno. “L' 8 luglio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato l'Hydrogen Strategy for a Climate-neutral Europe, un documento programmatico che, seppur ancora privo di valore legale, illustra una prima roadmap di azioni finalizzate allo stimolo della produzione e della domanda di idrogeno pulito generato da fonti rinnovabili”, hanno sottolineato gli analisti del Ref-E. All'interno di questo documento, hanno proseguito, è evidenziata la “necessità di realizzare un'infrastruttura per ...