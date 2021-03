Demolizione comica di un torre idrica in Russia | video (Di lunedì 15 marzo 2021) È successo nel villaggio di Kholimna nell'Oblast di Tver, in Russia. Gli operai avevano programmato la Demolizione della torre idrica, peccato che qualcosa è andato storto: lo scavatore ha sbilanciato la struttura, facendola cadere esattamente sul furgone degli operai. Nessun ferito ma tante risate dei presenti, che hanno ripreso la scena con i cellulari e hanno postato i video sui social. Guarda tutti i video Inghilterra, demolite le ultime torri della centrale elettrica Didcot Esplosione Ponte Morandi Demolizione Vista Da Via Mansueto Demolizione torre crollo video ruspa None Leggi su panorama (Di lunedì 15 marzo 2021) È successo nel villaggio di Kholimna nell'Oblast di Tver, in. Gli operai avevano programmato ladella, peccato che qualcosa è andato storto: lo scavatore ha sbilanciato la struttura, facendola cadere esattamente sul furgone degli operai. Nessun ferito ma tante risate dei presenti, che hanno ripreso la scena con i cellulari e hanno postato isui social. Guarda tutti iInghilterra, demolite le ultime torri della centrale elettrica Didcot Esplosione Ponte MorandiVista Da Via Mansuetocrolloruspa None

Advertising

rassegnastampa : Russia, la demolizione della torre idrica è comica - StefanBernstein : @SerglocSergio @repubblica Io non so se mi faccio uno #SputnikV - StefanBernstein : Sono l'unico ad avere dubbi sul #vaccino #SputnikV? - il_quarto_moro : In Russia fanno le cose per bene! ?? Russia, la demolizione della torre idrica è comica - Italia_Notizie : Russia, la demolizione della torre idrica è comica -

Ultime Notizie dalla rete : Demolizione comica I tre motivi che rendono 'Pieces of a Woman' un film speciale (uno è Vanessa Kirby) ... Burstyn, uno dei fratelli Safdie, Sarah Snook di Succession e la comica Iliza Schlesinger nella ... Si scorge appena l'impatto e non la demolizione, ma il danno fatto è sempre lì. E quando tutto è ...

Star Wars LEGO: Holiday Special, recensione dello speciale su Disney Plus ... che tuttavia non compromettono più di tanto la godibilità dell'esperienza comica. Essendo un ... Che come tutte le buone parodie, è una demolizione e una dichiarazione d'affetto al tempo stesso!

Russia, la demolizione della torre idrica è comica Corriere TV Un Pannella per la segreteria Pd Il radicale ha provato più volte a proporsi come guida, per rimediare ai guasti storici della ditta: l'hanno sempre respinto. E ora che ai dem servirebbe proprio una figura come la sua, quella figura ...

Russia, la demolizione della torre idrica è comica La demolizione programmata di una torre idrica nel villaggio di Kholimna nell’Oblast di Tver, in Russia, non è andata come previsto. Un gruppo di operai aveva imbragato la torre con delle funi, ma lo ...

... Burstyn, uno dei fratelli Safdie, Sarah Snook di Succession e laIliza Schlesinger nella ... Si scorge appena l'impatto e non la, ma il danno fatto è sempre lì. E quando tutto è ...... che tuttavia non compromettono più di tanto la godibilità dell'esperienza. Essendo un ... Che come tutte le buone parodie, è unae una dichiarazione d'affetto al tempo stesso!Il radicale ha provato più volte a proporsi come guida, per rimediare ai guasti storici della ditta: l'hanno sempre respinto. E ora che ai dem servirebbe proprio una figura come la sua, quella figura ...La demolizione programmata di una torre idrica nel villaggio di Kholimna nell’Oblast di Tver, in Russia, non è andata come previsto. Un gruppo di operai aveva imbragato la torre con delle funi, ma lo ...