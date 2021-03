Del Potro: “È un piacere veder di nuovo Roger Federer giocare” (Di lunedì 15 marzo 2021) Che il tennis fosse galantuomo probabilmente era già risaputo, ed un’ulteriore conferma ci è pervenuta ascoltando le parole di stima e affetto scambiate tra Juan Martin Del Potro e Roger Federer. Il tennista argentino, intervistato dal quotidiano ‘La Nacion’, ha commentato il ritorno di ‘The King’ dopo 13 mesi di assenza. “È un piacere per tutti gli appassionati vederlo di nuovo calcare i campi”. Lo svizzero infatti è tornato nel Qatar Open di Doha, nel quale si è prodigato fino ai quarti di finale, cedendo solo al futuro campione Basilashvili dopo aver sprecato anche un match point. Lo stesso Federer, dopo aver guardato l’intervista, ha espresso la sua felicità per il possibile rientro di Del Potro: “Tutto quello che Juan Martin ha passato è stato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Che il tennis fosse galantuomo probabilmente era già risaputo, ed un’ulteriore conferma ci è pervenuta ascoltando le parole di stima e affetto scambiate tra Juan Martin Del. Il tennista argentino, intervistato dal quotidiano ‘La Nacion’, ha commentato il ritorno di ‘The King’ dopo 13 mesi di assenza. “È unper tutti gli appassionatilo dicalcare i campi”. Lo svizzero infatti è tornato nel Qatar Open di Doha, nel quale si è prodigato fino ai quarti di finale, cedendo solo al futuro campione Basilashvili dopo aver sprecato anche un match point. Lo stesso, dopo aver guardato l’intervista, ha espresso la sua felicità per il possibile rientro di Del: “Tutto quello che Juan Martin ha passato è stato ...

Advertising

Fede78041244 : #tagadala7 Sono felice del fatto che,almeno Luca Sappino,si sia “affrancato mettendosi in proprio su Twitter”,così,… - justakatycat03 : Litigato con mia madre perché omofoba e ignorante che approva la decisione del vaticano.E quando dico di volermi sb… - DidaShe : tutti che si disperano per giustissimi motivi e poi ci sono io che entro in crisi nera perché non potrò tornare a f… - ClareSnakethere : Così finalmente potrò avere la mia cerchia di dei del cinema italiano; sarà decisamente una religione politeista. - yeoubisuho : e poi potró avere ansia per l'intervento in santa pace senza pensare a questo lavoro del cazzo -