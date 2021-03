Da Firenze e Venezia dieci proposte per rilanciare le città d’arte (Di lunedì 15 marzo 2021) FIRENZE – Firenze e Venezia, due tra le ‘capitali’ turistiche più celebri al mondo, rompono gli indugi e tracciano un piano per rilanciare il comparto delle città d’arte. “Presentiamo una proposta a 360 gradi che porteremo al ministro Garavaglia” e al governo. Dieci punti sintetizzati nel documento operativo “Città d’arte #NONmetterledaparte”. Un ‘duetto’, per ora, ma che è aperto alle adesioni degli altri centri storici del paese colpiti dalla crisi, assicurano i sindaci Dario Nardella e Luigi Brugnaro, nel corso di una conferenza stampa online. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) FIRENZE – Firenze e Venezia, due tra le ‘capitali’ turistiche più celebri al mondo, rompono gli indugi e tracciano un piano per rilanciare il comparto delle città d’arte. “Presentiamo una proposta a 360 gradi che porteremo al ministro Garavaglia” e al governo. Dieci punti sintetizzati nel documento operativo “Città d’arte #NONmetterledaparte”. Un ‘duetto’, per ora, ma che è aperto alle adesioni degli altri centri storici del paese colpiti dalla crisi, assicurano i sindaci Dario Nardella e Luigi Brugnaro, nel corso di una conferenza stampa online.

Advertising

comunevenezia : ??#Venezia #Firenze ?? Città d'arte? #NONmetterledaparte ?? I sindaci @LuigiBrugnaro e @DarioNardella presentano il… - comunevenezia : ??#Conferenzastampa ?? Alle 11.30 i sindaci di #Venezia @LuigiBrugnaro e di #Firenze @DarioNardella presentano 'Cit… - Zio_Pise : RT @comunevenezia: ??#Venezia #Firenze ?? Città d'arte? #NONmetterledaparte ?? I sindaci @LuigiBrugnaro e @DarioNardella presentano il deca… - ToisutaChiquira : @Smurfette9217 @runbyfruiting_ @Zak_Bagans No, sono da olanda ma sono stata in Italia studiato in Firenze, Roma e V… - veneziaunica : RT @comunevenezia: ??#Venezia #Firenze ?? Città d'arte? #NONmetterledaparte ?Un decalogo di proposte operative, che verranno inviate al Gov… -