Cgil-Cisl-Uil: in presidio a tutela dipendenti pulizie Atac (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Per 43 addetti dei depositi di Porta Maggiore e Prenestina si prevede un taglio orario e di stipendio del 40%: decisione inaccettabile in un periodo di pandemia. Questa mattina, nel pieno rispetto delle misure anticontagio, siamo stati in presidio di fronte alla Direzione generale di Atac, in via Prenestina, per ribadire che non e’ accettabile il comportamento che l’azienda sta tenendo nei confronti dei lavoratori in appalto che si occupano di sanificazione e pulizie.” “Dopo una mobilitazione, siamo riusciti, nei giorni scorsi, a ottenere garanzie per 15 lavoratori a rischio del deposito di Tor Sapienza, ma restano fortissime criticita’ per 43 dipendenti dei depositi di Porta Maggiore e Prenestina, che subiranno il 40% del taglio dell’orario di lavoro; 1900 ore; e di conseguenza vedranno ridotto drasticamente ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Per 43 addetti dei depositi di Porta Maggiore e Prenestina si prevede un taglio orario e di stipendio del 40%: decisione inaccettabile in un periodo di pandemia. Questa mattina, nel pieno rispetto delle misure anticontagio, siamo stati indi fronte alla Direzione generale di, in via Prenestina, per ribadire che non e’ accettabile il comportamento che l’azienda sta tenendo nei confronti dei lavoratori in appalto che si occupano di sanificazione e.” “Dopo una mobilitazione, siamo riusciti, nei giorni scorsi, a ottenere garanzie per 15 lavoratori a rischio del deposito di Tor Sapienza, ma restano fortissime criticita’ per 43dei depositi di Porta Maggiore e Prenestina, che subiranno il 40% del taglio dell’orario di lavoro; 1900 ore; e di conseguenza vedranno ridotto drasticamente ...

