“Can Yaman fa la proposta di matrimonio a Diletta Leotta con un anello da 40mila euro. Lei però reagisce così” (Di lunedì 15 marzo 2021) Can Yaman e Diletta Leotta presto sposi? Nì. Stando a quanto affermato da Santo Pirrotta nel programma di Adriana Volpe “Ogni Mattina“, il sex-symbol avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla conduttrice di Dazn ma lei non sarebbe convinta. “Per la proposta ha comprato un anello da 40.000 euro.. ma vuoi sapere la verità? Lei ha detto ‘ci penso’“, ha affermato il giornalista di Tv8. Poi ha aggiunto: “E pensare che ci sarebbe anche la data del matrimonio: il 16 agosto. Lei, che è molto felice della proposta, dice che si conoscono da troppo poco tempo”. “40.000 euro mi sembrano pure poco per quello che guadagna”, ha sentenziato l’opinionista Raffaello Tonon, il quale poi ha aggiunto: “Lei fa fare prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Canpresto sposi? Nì. Stando a quanto affermato da Santo Pirrotta nel programma di Adriana Volpe “Ogni Mattina“, il sex-symbol avrebbe fatto ladialla conduttrice di Dazn ma lei non sarebbe convinta. “Per laha comprato unda 40.000.. ma vuoi sapere la verità? Lei ha detto ‘ci penso’“, ha affermato il giornalista di Tv8. Poi ha aggiunto: “E pensare che ci sarebbe anche la data del: il 16 agosto. Lei, che è molto felice della, dice che si conoscono da troppo poco tempo”. “40.000mi sembrano pure poco per quello che guadagna”, ha sentenziato l’opinionista Raffaello Tonon, il quale poi ha aggiunto: “Lei fa fare prima ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - Virgini69455679 : RT @LeYamanine: ????Per le strade di #Roma uno statuario #CanYaman vestito #GecoStore ???? Mamma mia???????? #GecoStyling @guldemcan @ItalyCan @ca… - Virgini69455679 : RT @Donatacatani: @LeYamanine @tudorsofficial @tameryilmaz1 @guldemcan @ItalyCan @canyaman_fans @DulcePires4 @MerveEKCD @can_yaman_int Graz… -