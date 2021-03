Advertising

SkySport : ?? CR7, 3 GOL IN 32 MINUTI ? La Juve vince 3-1 a Cagliari ? #SkySport #SkySerieA #SerieA #CagliariJuve #CR7… - EzioGreggio : Il calcio è fatto di episodi:il tiro di Cuadrado sulla traversa se entra, andavamo avanti e si sarebbero sprecati i… - ZZiliani : Ricordate quando #Sconcerti sul #Corriere scrisse che il #CR7 del #RealMadrid nella Juve di Allegri avrebbe fatto l… - zazoomblog : Calcio: CR7 i gol parte essenziale di quello che sono ne voglio sempre di più - #Calcio: #parte #essenziale… - zazoomblog : Calcio: CR7 ‘i gol parte essenziale di quello che sono ne voglio sempre di più’ - #Calcio: #parte #essenziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio CR7

...il PSG dove un tridente con Neymar e Mbappè avrebbe pochi eguali nella storia del. In attesa ... Un allungo che potrebbe rivelarsi decisivo, secondo i quotisti, tanto da indicarecome erede di ...... magari destinazione Real, alimentate dal 'Può darsi' di oggi di Zidane all'ipotesi di ritorno di. Il contesto però è un video postato sui social in cui Ronaldo sceglie non la maglia della ...Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "C'è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non v ...Il portoghese ha scritto un lungo post sui suoi prossimi obiettivi dopo aver sorpassato Pelé nella classifica dei realizzatori all time ...