Autocertificazione Covid marzo 2021: ecco il pdf per zona rossa o arancione. Ecco quando serve (Di lunedì 15 marzo 2021) Autocertificazione Covid marzo 2021: con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventer zona rossa e arancione per buona parte del territorio a partire da luned . E con la nuova serrata ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 marzo 2021): con il nuovo decretoappena approvato, l'Italia diventerper buona parte del territorio a partire da luned . E con la nuova serrata ...

Advertising

sole24ore : #Covid, l’autocertificazione infondata non è mai reato. Il #Dpcm non è un provvedimento con forza sufficiente per d… - RobertoVale10 : RT @kattolikamente: Gip di Reggio Emilia: esibire una autocertificazione falsa non costituisce reato. - RfAnimus : RT @Gitro77: Vorrei rubarvi pochi minuiti per invitarvi a leggere il documento sul Covid-19 che abbiamo prodotto: no al principio di massim… - SavioFicorella : RT @kattolikamente: Gip di Reggio Emilia: esibire una autocertificazione falsa non costituisce reato. - kattolikamente : Gip di Reggio Emilia: esibire una autocertificazione falsa non costituisce reato. -