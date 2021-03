Atalanta, la statistica non mente: con il Real Madrid serve un’impresa (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Atalanta domani sera è attesa da una sfida storica contro il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League L’Atalanta domani sera è attesa da una sfida storica contro il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dalla vittoria per 1-0 della squadra di Zidane ottenuta al Gewiss Stadium nella gara di andata. Il Real Madrid ha superato il turno in otto delle ultime nove occasioni in cui ha vinto il match d’andata in trasferta in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League. Tuttavia, l’unica eccezione fu proprio in questa fase della competizione nel 2018/19 contro l’Ajax, con una sconfitta 4-1 al Santiago Bernabeu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’domani sera è attesa da una sfida storica contro ilnella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League L’domani sera è attesa da una sfida storica contro ilnella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dalla vittoria per 1-0 della squadra di Zidane ottenuta al Gewiss Stadium nella gara di andata. Ilha superato il turno in otto delle ultime nove occasioni in cui ha vinto il match d’andata in trasferta in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League. Tuttavia, l’unica eccezione fu proprio in questa fase della competizione nel 2018/19 contro l’Ajax, con una sconfitta 4-1 al Santiago Bernabeu. Leggi su Calcionews24.com

