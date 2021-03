AstraZeneca | Pani Sifo | “Indagare su decessi | ma serve affidarsi all scienza”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Teoricamente ogni vaccino covid in commercio potrebbe causare rari fenomeni tromboembolici, non solo AstraZeneca. Serve affidarsi alla scienza, indagare e fare verifiche nel caso di eventi avversi inattesi per gravità e numerosità, accertare nesso di causa e tempo”. A parlare è Marcello Pani, direttore della farmacia ospedaliera dell’Irccs Agostino Gemelli di Roma e segretario nazionale Sifo, la Società italiana di farmacia ospedaliera.Interpellato dalla Dire, Pani spiega cosa può fare un ente regolatorio e quali sono i controlli in casi come quello di AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese il cui lotto ABV2856 è stato sequestrato in Italia dai Nas per conto dell’Aifa dopo alcuni casi di morti sospette, e un altro lotto, ABV5811, è stato ritirato dalla Regione Piemonte dopo un altro decesso. Numerosi i Paesi, Ue ed extra Ue, che hanno sospeso la vaccinazione: anche l’Irlanda tra questi nelle ultime ore, dopo che aveva raccomandato il vaccino agli over 70.