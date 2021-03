America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-5: numeri e statistiche. Te Rehutai più veloce (non di poco) di poppa e bolina (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo una giornata di stop, l’America’s Cup 2021 è ripartita quest’oggi ad Auckland con il settimo e ottavo atto della serie finale tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli. I padroni di casa, nonostante due sconfitte in partenza, sono riusciti a ribaltare l’esito di entrambe le regate piazzando quindi un parziale di 2-0 che potrebbe rivelarsi potenzialmente decisivo ai fini del risultato conclusivo della manifestazione. Adesso il Defender si trova avanti 5-3 ed è a soli due punti dalla conquista della 36ma Coppa America, mentre Luna Rossa dovrà aggiudicarsi quattro delle prossime cinque race per portare finalmente la Vecchia Brocca in Italia. Quest’oggi, specialmente in gara-7 con vento sui 9-12 nodi (nel campo Echo), Te Rehutai ha messo in mostra una ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo una giornata di stop, l’Cup 2021 è ripartita quest’oggi ad Auckland con il settimo e ottavo atto della serie finale tra Emirates Team NewPrada Pirelli. I padroni di casa, nonostante due sconfitte in partenza, sono riusciti a ribaltare l’esito di entrambe le regate piazzando quindi un parziale di 2-0 che potrebbe rivelarsi potenzialmente decisivo ai fini del risultato conclusivo della manifestazione. Adesso il Defender si trova avanti 5-3 ed è a soli due punti dalla conquista della 36ma Coppa America, mentredovrà aggiudicarsi quattro delle prossime cinque race per portare finalmente la Vecchia Brocca in Italia. Quest’oggi, specialmente in gara-7 con vento sui 9-12 nodi (nel campo Echo), Teha messo in mostra una ...

