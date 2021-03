Al via dalcampoallatavola it | primo e-commerce degli agricoltori

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Supportare il made in Italy in un momento di crisi per il Paese, agevolando la ripresa con la vendita diretta sul web dei prodotti agroalimentari e puntando sull’innovazione digitale delle aziende. E’ questo l’obiettivo , la prima piattaforma di e-che vede protagonisti gliitaliani su tutto il territorio nazionale. Nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Italiani e J.P.Morgan, vuole mettere a disposizione delle imprese agricole uno strumento agile, intuitivo ed efficace, che dia un forte impulso al mercato agroalimentare dopo lo scossa provocata dall’emergenza Covid L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : via dalcampoallatavola

Adnkronos

Condividi questo articolo:Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Supportare il made in Italy in un momento di crisi per il Paese, agevolando la ripresa con la vendita diretta sul web dei prodotti agroa ...Iniziativa della Cia: ora sulla rete è possibile ordinare frutta e verdura delle aziende agricole. In provincia già 40 adesioni ...